Georgian Airways предложит пассажирам рейс в Москву через Ереван

Авиакомпания Georgian Airways предложит пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва после решения российских властей приостановить прямое авиасообщение. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

«Как известно, с 8 июля текущего года российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки из Российской Федерации в Грузию. Согласно заявлению Министерства транспорта России, запреты будет действовать и на грузинские авиакомпании. В том случае, если запреты будут введены с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — указывается в заявлении, опубликованном в Facebook.

Ранее Министерство транспорта России заявило, что полёты грузинских авиакомпаний на российскую территорию будут приостановлены с 8 июля 2019 года.

21 июня на фоне эскалации политической напряжённости в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Наряду с этим правительству России поручили принять необходимые меры по возвращению в РФ временно находящихся на территории Грузии российских граждан и их багажа. Для этого, в частности, была создана оперативная рабочая группа по урегулированию ситуации.