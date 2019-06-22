В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.

«У нас, по предварительной оценке, получается 5—7 тысяч организованных туристов, клиентов туристических компаний. Самостоятельных там на порядок больше, как минимум в два-три раза», — цитирует РИА Новости Ломидзе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Данное решение было принято после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Волнения в столице Грузии начались с того, что грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

Позднее в правительстве России была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Грузию.