Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы и назвал его своим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов и назвал его своим братом.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что Кадыров награждён в том числе «за значительный личный вклад» в укрепление отношений Белоруссии и Чеченской Республики.

Соответствующий указ Лукашенко подписал в августе 2018 года.

«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал — сделал»... Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа», — сказал президент Белоруссии в ходе встречи с Кадыровым в Минске.

В апреле Лукашенко рассказал, что называет турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом, а тот, по словам лидера, в ответ называет его братом.