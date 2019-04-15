Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко называет турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом, а тот обращается к нему со словом «брат». Об этом белорусский лидер рассказал Anadolu.

«Я называю Эрдогана своим другом. Турецкий лидер обращается ко мне со словом «брат». Мы, можно сказать, как близкие, родные люди. Мы понимаем друг друга, мы поддерживаем друг друга на всех международных площадках. Мы строим очень хорошие отношения между мощной и богатой Турцией и очень важной страной — Беларусью», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия создаёт в Турции торговые дома и сервисные центры.

«Мы открыли для вас белорусов, а вы открыли для нас Турцию. Благодаря нашим отношениям с президентом Эрдоганом, правительством у нас выстроились доверительные отношения, и в этом направлении мы будем действовать», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что Лукашенко посетит Турцию и встретится с Эрдоганом.