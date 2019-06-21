Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посетить горы Кавказа «без помпы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым рассказал ему о мечте посетить кавказские горы.

По его словам, у него есть друзья в Ингушетии, которых он просит показать ему «семейные башни».

«Для меня действительно (интересно. — RT) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он отметил, что считает чеченцев крепким народом, с которого белорусы в определённых моментах берут пример.

В 2018 году Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов.