Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посетить горы Кавказа «без помпы»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым рассказал ему о мечте посетить кавказские горы.
Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посетить горы Кавказа «без помпы»
  • © пресс-служба президента Республики Беларусь

По его словам, у него есть друзья в Ингушетии, которых он просит показать ему «семейные башни».

«Для меня действительно (интересно. — RT) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он отметил, что считает чеченцев крепким народом, с которого белорусы в определённых моментах берут пример.

В 2018 году Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов.

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