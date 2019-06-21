Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посетить горы Кавказа «без помпы»
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По его словам, у него есть друзья в Ингушетии, которых он просит показать ему «семейные башни».
«Для меня действительно (интересно. — RT) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Он отметил, что считает чеченцев крепким народом, с которого белорусы в определённых моментах берут пример.
В 2018 году Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов.