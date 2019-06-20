Эксперт оценил намерение ГБР Украины вызвать Порошенко на допрос
- РИА Новости
«Пока ещё Порошенко всё-таки не арестован, не задержан, не помещён в СИЗО, и хотя эти уголовные дела, безусловно, доставляют ему массу хлопот и головной боли, пока что существенной угрозы они для него не несут», — заявил Безпалько.
Он считает, что данные расследования можно рассматривать в контексте пиар-стратегии бывшего президента в рамках предвыборной кампании.
По словам эксперта, в случае победы Порошенко на выборах в Верховную раду он получит статус неприкосновенности и уголовные дела не будут для него опасны на срок его полномочий.
«Перед определённой стратой украинских избирателей он предстаёт в образе мученика, человека, который строил государство и которого решили посадить в тюрьму. Можно вспомнить, как Тимошенко попала в тюрьму и эксплуатировала образ великомученицы», — объяснил эксперт.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины заявил, что он вызовет на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.