Путин призвал решать вопрос украинских заключённых на взаимной основе

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Вопрос освобождения граждан Украины, содержащихся в российских колониях и СИЗО, должен решаться на взаимной основе, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Путин призвал решать вопрос украинских заключённых на взаимной основе
  • РИА Новости

«Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Прежде чем решать эти вопросы, мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине», — сказал глава государства.

Ранее омбудсмены двух стран Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по заключённым.

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