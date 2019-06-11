Денисова сообщила о договорённости с Москальковой по заключённым

Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по вопросам освобождения украинцев, заключённых в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине. Об этом заявила украинский уполномоченный по правам человека.

«Я отметила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех, поэтому мы договорились... о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в ходе встречи во вторник, 11 июня, Денисова предложила Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключённых в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине.

«Мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об освобождении, я бы такие условия с вами хотела обсудить», — сказала Денисова во время встречи.

В конце марта Украина предложила России обмен заключёнными по формуле «25 на 25».