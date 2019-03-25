Киев предложил Москве провести обмен заключёнными
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- РИА Новости
«Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком — представителем Украины в трёхсторонней контактной группе — направили 16-е письмо представителю России в трёхсторонней контактной группе Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключённых», — цитирует Интерфакс-Украина Геращенко.
Также она отметила, что позиция Киева по обмену пленными в Донбассе остаётся неизменной.
В конце декабря 2018 года Геращенко сообщила о предложении Украины провести обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19».