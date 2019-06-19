Эксперт оценил заявление Порошенко по Крыму

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что новые киевские власти могут отказаться от претензий на Крым в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.

«Порошенко выдумывает себе поводы, чтобы стать привлекательным для определённой части избирателей. Зеленский поводов для подобных заявлений не давал. Речь совсем не идёт об обмене одной проблемы на решение другой», — заявил Дудчак.

По его словам, подобные заявления Порошенко делает в рамках предвыборной кампании, в которой он пытается удержать свой электорат.

«Избиратели хотели бы видеть изменение политики, они голосовали за изменение политики. У Порошенко есть свои избиратели, и на этом поле он пытается закрепиться», — добавил эксперт.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым. По словам политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.