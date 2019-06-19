Эксперт оценил заявление Порошенко по Крыму

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Кирилл Горшенин
Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что новые киевские власти могут отказаться от претензий на Крым в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.
Эксперт оценил заявление Порошенко по Крыму
  • РИА Новости

«Порошенко выдумывает себе поводы, чтобы стать привлекательным для определённой части избирателей. Зеленский поводов для подобных заявлений не давал. Речь совсем не идёт об обмене одной проблемы на решение другой», — заявил Дудчак.

По его словам, подобные заявления Порошенко делает в рамках предвыборной кампании, в которой он пытается удержать свой электорат.

«Избиратели хотели бы видеть изменение политики, они голосовали за изменение политики. У Порошенко есть свои избиратели, и на этом поле он пытается закрепиться», — добавил эксперт.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым. По словам политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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