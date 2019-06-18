Адвокат: Вышинский не признает вину ни по одному пункту обвинения

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признает свою вину ни по одному пункту обвинительного акта прокуратуры, зачитанного на заседании Подольского суда Киева. Об этом заявил адвокат Андрей Доманский.

«Сегодня Вышинский уточнял свою позицию относительного обвинительного акта. Но даже сам суд не смог дать ответы на его вопросы относительного оснований обвинения. Сам суд не понимает, как можно так строить обвинение», — цитирует его ТАСС.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене на Украине. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми киевских властей.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия продолжит добиваться скорейшего освобождения Вышинского и его реабилитации как профессионального сотрудника СМИ.