В МИД России выразили надежду на скорое освобождение Вышинского

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Российские дипломаты задействуют все средства для освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Идёт работа и по судебной линии, активно проявляет себя общественное мнение, включены профессиональные контакты и, естественно, дипломатические каналы», — приводит его слова РИА Новости.

Карасин добавил, что российская сторона будет прилагать максимальные усилия для освобождения Вышинского.

«Мы надеемся на то, что журналист уже скоро выйдет на свободу», — подчеркнул он.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене на Украине. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми киевских властей.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия продолжит добиваться скорейшего освобождения Вышинского и его реабилитации как профессионального сотрудника СМИ.

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