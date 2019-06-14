В МИД России выразили надежду на скорое освобождение Вышинского
«Идёт работа и по судебной линии, активно проявляет себя общественное мнение, включены профессиональные контакты и, естественно, дипломатические каналы», — приводит его слова РИА Новости.
Карасин добавил, что российская сторона будет прилагать максимальные усилия для освобождения Вышинского.
«Мы надеемся на то, что журналист уже скоро выйдет на свободу», — подчеркнул он.
Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене на Украине. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми киевских властей.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия продолжит добиваться скорейшего освобождения Вышинского и его реабилитации как профессионального сотрудника СМИ.