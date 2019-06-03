Лукашевич: Россия будет добиваться скорейшего освобождения Вышинского

Россия обострённо ставит вопрос об аресте руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на всех уровнях ОБСЕ. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что Москва продолжит добиваться скорейшего освобождения Вышинского и его реабилитации как профессионального сотрудника СМИ.

«С учётом бесправных решений по Кириллу Вышинскому, который по-прежнему без всяких правовых оснований находится в заключении, этот вопрос обостренно ставим на всех уровнях ОБСЕ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Международной федерации журналистов призвали незамедлительно освободить Вышинского.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми властей Украины.