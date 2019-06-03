Лукашевич: Россия будет добиваться скорейшего освобождения Вышинского

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Россия обострённо ставит вопрос об аресте руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на всех уровнях ОБСЕ. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич: Россия будет добиваться скорейшего освобождения Вышинского
  • РИА Новости

Он отметил, что Москва продолжит добиваться скорейшего освобождения  Вышинского и его реабилитации как профессионального сотрудника СМИ.

«С учётом бесправных решений по Кириллу Вышинскому, который по-прежнему без всяких правовых оснований находится в заключении, этот вопрос обостренно ставим на всех уровнях ОБСЕ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Международной федерации журналистов призвали незамедлительно освободить Вышинского.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми властей Украины.

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