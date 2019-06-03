Лукашевич: Россия будет добиваться скорейшего освобождения Вышинского
- РИА Новости
Он отметил, что Москва продолжит добиваться скорейшего освобождения Вышинского и его реабилитации как профессионального сотрудника СМИ.
«С учётом бесправных решений по Кириллу Вышинскому, который по-прежнему без всяких правовых оснований находится в заключении, этот вопрос обостренно ставим на всех уровнях ОБСЕ», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Международной федерации журналистов призвали незамедлительно освободить Вышинского.
Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми властей Украины.