Эксперт оценил критику посла Украины в адрес депутатов ФРГ
- Reuters
«Позиция украинских дипломатов, в том числе проявившаяся в оценках поведения политиков Германии, связана с нынешним визитом украинского президента в Европу, встречами с президентом Франции и канцлером Германии», — сказал Козлов.
По его словам, «Старая Европа» показала, что ждёт от Киева изменения курса, проводимого при президенте Петре Порошенко, к чему новое украинское руководство не готово.
Как полагает эксперт, подобные заявления характеризуют растерянность, которая наблюдается в украинском истеблишменте.
Ранее Мельник заявил, что любые призывы к отмене санкций против России — это «предательство украинского народа».
Вайль призвал снять санкции с России, поскольку они не приносят никакой выгоды. В конце мая Швезиг выступила за диалог с Россией для решения актуальных проблем.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что Украине нужны сильная армия и усиление санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.