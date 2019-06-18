Эксперт оценил критику посла Украины в адрес депутатов ФРГ

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал премьер-министров Нижней Саксонии и земли Мекленбург — Передняя Померания Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их поддержку России и критику санкций против Москвы.

«Позиция украинских дипломатов, в том числе проявившаяся в оценках поведения политиков Германии, связана с нынешним визитом украинского президента в Европу, встречами с президентом Франции и канцлером Германии», — сказал Козлов.

По его словам, «Старая Европа» показала, что ждёт от Киева изменения курса, проводимого при президенте Петре Порошенко, к чему новое украинское руководство не готово.

Как полагает эксперт, подобные заявления характеризуют растерянность, которая наблюдается в украинском истеблишменте.

Ранее Мельник заявил, что любые призывы к отмене санкций против России — это «предательство украинского народа».

Вайль призвал снять санкции с России, поскольку они не приносят никакой выгоды. В конце мая Швезиг выступила за диалог с Россией для решения актуальных проблем.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что Украине нужны сильная армия и усиление санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.