Посол Украины обвинил депутатов ФРГ в «предательстве» из-за России

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал премьер-министров Нижней Саксонии и земли Мекленбург — Передняя Померания Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их поддержку России и критику санкций против Москвы.

«Россия продолжает вести день и ночь кровавую войну против Украины... Они (Вайль и Швезиг. — RT)... торпедируют... мирные усилия федерального правительства и разрушают доверие к Германии как к посреднику», — заявил Мельник в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

По словам украинского посла, каждый, кто выступает против антироссийских санкций, является «пособником Кремля» и способствует «агрессии» против Украины.

Мельник подчеркнул, что любые призывы к отмене санкций против России — это «предательство украинского народа».

Вайль призвал снять санкции с России, поскольку они не приносят никакой выгоды. В конце мая Швезиг выступила за диалог с Россией для решения актуальных проблем. 

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что Украине нужны сильная армия и усиление санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.

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