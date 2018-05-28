Социал-демократы Германии выступили за тесный диалог с Россией

Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) настаивают на диалоге с Россией для поиска решений актуальных проблем. Об этом заявила премьер федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Германия и Россия заинтересованы в том, чтобы вернуться к более тесному партнёрству», — приводит Welt её слова.

Заместитель председателя бундестага Томас Опперман отметил, что постоянный диалог является самым важным для выстраивания партнёрства.

В поддержку диалога выступил и премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке.

«Мы должны выйти из спирали эскалации. Это единственный способ, который может привести к успеху», — заявил он.

Ранее в бундестаге заявили, что необходимо закончить «ледниковый период» в отношениях с Россией.

В апреле сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт призвала пригласить Россию на саммит G7 в Канаде летом 2018 года.