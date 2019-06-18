Политолог оценил призыв заблокировать Sputnik в Литве

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT предложение депутатов от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» блокировать сайты группы Sputnik на территории Литовской Республики.

«Политическая система всех стран Прибалтики характеризуется одним интересным моментом: все партии, несмотря на их позиции друг к другу, находятся в векторе антироссийского консенсуса... Некоторые партии стараются быть радикальнее других», — заявил Асафов.

Он подчеркнул, что подобные предложения о введении цензуры обуславливаются тем, что ряд изданий не соответствует политической картине дня, которую генерирует политический истеблишмент Литвы.

«Представители этих партий выступают с такими заявлениями, чтобы совсем убрать из информационного поля независимые от их внутренней политической картины СМИ, которые, по их мнению, вредят политике этих стран, то есть нарушают проамериканский вектор», — добавил эксперт.

Ранее депутаты от партии СО-ХДЛ Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва.