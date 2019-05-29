В МИД России раскритиковали задержание шеф-редактора Sputnik Литва

Министерство иностранных дел России осудило задержание в аэропорту Вильнюса и выдворение из страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

«Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии», — отметили в российском ведомстве.

В МИД подчеркнули, что разделяют критику вопиющего акта полицейского произвола, которую высказывал представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

«Требуем от литовских властей наконец привести себя в чувство и прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свой профессиональный долг», — заявили там.

Касем был задержан по прилёте в аэропорт Вильнюса с формулировкой «Угроза национальной безопасности».

Арлем Дезир прокомментировал задержание, призвав страны — участницы ОБСЕ способствовать передвижению журналистов в регионе.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в разговоре с RT осудил задержание шеф-редактора Sputnik Литва.