В СЖР осудили задержание шеф-редактора Sputnik Литва

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в разговоре с RT прокомментировал задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

«Это ещё одно свидетельство того, как российским журналистам сейчас непросто работать в западных государствах, когда голоса против общего мейнстрима вызывают негативную и иногда агрессивную реакцию руководства этих стран. И часто это проявляется именно в Прибалтике», — сказал он.

Соловьёв отметил, что уже не первый раз российских журналистов и руководителей медиа тем или иным образом ограничивают в пребывании, а также не дают им работать.

«В этих странах декларируется приоритет свободы печати и распространения информации. Но главы государств действуют совсем в другом алгоритме», — отметил он.

Ранее Касем был задержан по прилёте в аэропорт Вильнюса с формулировкой «угроза национальной безопасности».

Ему был закрыт въезд в страну сроком на пять лет.