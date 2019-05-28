В СЖР осудили задержание шеф-редактора Sputnik Литва
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- РИА Новости
«Это ещё одно свидетельство того, как российским журналистам сейчас непросто работать в западных государствах, когда голоса против общего мейнстрима вызывают негативную и иногда агрессивную реакцию руководства этих стран. И часто это проявляется именно в Прибалтике», — сказал он.
Соловьёв отметил, что уже не первый раз российских журналистов и руководителей медиа тем или иным образом ограничивают в пребывании, а также не дают им работать.
«В этих странах декларируется приоритет свободы печати и распространения информации. Но главы государств действуют совсем в другом алгоритме», — отметил он.
Ранее Касем был задержан по прилёте в аэропорт Вильнюса с формулировкой «угроза национальной безопасности».
Ему был закрыт въезд в страну сроком на пять лет.