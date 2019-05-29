В ОБСЕ прокомментировали задержание шеф-редактора Sputnik Литва
«Я напоминаю, что странам — участницам ОБСЕ нужно способствовать передвижению журналистов в регионе», — написал Дезир в Twitter.
Касем был задержан по прилёте в аэропорт Вильнюса с формулировкой «Угроза национальной безопасности».
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в разговоре с RT осудил задержание шеф-редактора Sputnik Литва.
Позднее стало известно, что Касем попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».