Литовские депутаты предложили запретить доступ к сайту Sputnik

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Депутаты от литовской партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информационного агентства Sputnik Литва.
Литовские депутаты предложили запретить доступ к сайту Sputnik
  • Reuters

Как указывает само агентство со ссылкой на пресс-службу литовского парламента, депутаты обратились с соответствующим предложением в Службу инспекции этики журналистов, в Службу по надзору за связью и Комиссию по телерадиовещанию.

Своё обращение парламентарии обосновывают тем, что агентство якобы искажает реальность литовской политики, в частности историю так называемых литовских «партизан».

«Усилия нашего государства по обеспечению информационной безопасности граждан будут бесплодными, если мы продолжим избегать принципиальных действий в сфере СМИ в пространстве интернета», — заявил Ажубалис.

Ранее по прилёте в аэропорт Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. О своём задержании сообщил сам журналист.

Позднее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал задержание Касема.

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