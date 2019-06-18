Литовские депутаты предложили запретить доступ к сайту Sputnik

Депутаты от литовской партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информационного агентства Sputnik Литва.

Как указывает само агентство со ссылкой на пресс-службу литовского парламента, депутаты обратились с соответствующим предложением в Службу инспекции этики журналистов, в Службу по надзору за связью и Комиссию по телерадиовещанию.

Своё обращение парламентарии обосновывают тем, что агентство якобы искажает реальность литовской политики, в частности историю так называемых литовских «партизан».

«Усилия нашего государства по обеспечению информационной безопасности граждан будут бесплодными, если мы продолжим избегать принципиальных действий в сфере СМИ в пространстве интернета», — заявил Ажубалис.

Ранее по прилёте в аэропорт Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. О своём задержании сообщил сам журналист.

Позднее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал задержание Касема.