В Киеве пообещали погасить все долги перед шахтёрами ГП «Львовуголь»

Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус заявил, что все долги по заработной плате перед шахтёрами ГП «Львовуголь» за февраль-апрель будут полностью погашены «максимум завтра».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Уже сегодня на ГП «Львовуголь» зайдут средства за топливо, что начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги по заработной плате перед шахтёрами за февраль-апрель будут полностью погашены», — заявил Герус.

Уточняется, что по состоянию на начало июня задолженность шахтёрам за указанный период составила 216 млн гривен.

13 июня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинских шахтёров обманули в очередной раз: деньги, которые обещали выплатить рабочим для погашения долгов перед ними по зарплате, были заблокированы на банковских счетах.

10 июня Волынец заявлял, что сотрудники всех шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов — Рава — Русская из-за долгов по зарплате.