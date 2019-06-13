На Украине заявили об обмане протестующих шахтёров

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинских шахтёров обманули в очередной раз, так как деньги, которые обещали выплатить рабочим, чтобы погасить долги перед ними по зарплате, были заблокированы на банковских счетах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Обещанные вчера, 12 июня, во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями трудового коллектива ГП «Львовуголь» 50 млн грн средств на выплату задолженности по заработной плате заблокированы», — заявил он.

По его словам, эти деньги должны были поступить львовским шахтёрам от ПАО «Центрэнерго» за отгруженный уголь, однако они были арестованы на счетах АБ «Укргазбанк».

«Шахтёры в очередной раз поверили власти и отменили акцию протеста, которая была анонсирована на сегодня в Киеве, а их опять обманули», — добавил он.

Вместе с тем он отметил, что акция протеста шахтёров в Червонограде продолжается.

Ранее Волынец заявлял, что сотрудники всех шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов — Рава — Русская из-за долгов по зарплате.