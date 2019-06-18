Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин

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Самолёт президента Украины Владимира Зеленского приземлился в берлинском аэропорту Тегель, сообщает «Укринформ».
Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин
  • © Reuters

Рабочая программа первого официального визита Зеленского в ФРГ начнётся со встречи с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле.

После этого в 12:30 по местному времени состоится официальная церемония встречи украинского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, у Зеленского запланированы переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ожидается, что украинская делегация улетит в Киев вечером 18 июня.

Ранее стало известно, что Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения и минские договорённости в ходе визита украинского президента в Германию.

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