Саакашвили рассказал о контакте с Зеленским до возвращения на Украину

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что поддерживал контакт с украинским президентом Владимиром Зеленским до своего возвращения на Украину и восстановления украинского гражданства.

В частности, Саакашвили рассказал, что Зеленский связывался с ним накануне возвращения ему паспорта Украины.

«Я был в Варшаве, он меня разбудил в 7:00 и сказал, что мне будут возвращать украинское гражданство, чтобы я готовился приехать. Я ему ответил, что мне от него ничего не нужно, но если ему понадобится совет, то может меня будить хоть в 5:00», — заявил он в программе «Эпицентр украинской политики» на телеканале NEWSONE.

При этом Саакашвили отметил, что был приятно удивлён, что Зеленский, в отличие от многих других украинских политиков, сдержал обещание.

Кроме того, бывший губернатор Одесской области рассказал, что общался с украинским лидером во время президентской избирательной кампании и давал ему некоторые юридические советы.

«Сейчас надвигается цунами, он убирает многих мафиози с должностей, за которые те держались… В целом я его поддерживаю и надеюсь, что он сможет поднять Украину», — подчеркнул политик.

29 мая стало известно, что Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы, куда был депортирован в феврале 2018 года после лишения его украинского гражданства бывшим лидером страны Петром Порошенко.