Саакашвили намерен в ближайшее время вернуть украинский паспорт

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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили планирует в ближайшее время вернуть свой ранее изъятый паспорт гражданина Украины. Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.
Саакашвили намерен в ближайшее время вернуть украинский паспорт
  • Reuters

«Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение им паспорта, который у него забрали... Не новый паспорт, а тот, который у него незаконно был изъят при задержании», — приводит УНИАН слова адвоката Саакашвили.

Он уточнил, что его подзащитный пересёк границу по официальной справке, выданной консульством Украины в Варшаве.

Чернолуцкий также заявил, что лица, ответственные за лишение Саакашвили гражданства, должны понести уголовное наказание.

При этом адвокат допустил вероятность получения бывшим губернатором Одесской области поста при новом украинском правительстве.

«Такие должности как премьер-министр, любой другой министр или генпрокурор — это реально», — подчеркнул Чернолуцкий.

Ранее стало известно, что Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы, куда был депортирован в феврале 2018 года в связи после лишения украинского гражданства бывшим лидером страны Петром Порошенко.

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