Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики Украины

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.
Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики Украины
  • Reuters

«Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина с новым парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет.

В конце мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт. Со своей стороны, депутат Верховной рады Вадим Рабинович, комментируя заявление Коломойского, отметил, что Киеву с дефолтом нужно подождать, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.

Политолог Антон Бредихин прокомментировал в беседе с Nation News заявление Рабиновича.

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