В Госдуме ответили на заявление МИД Украины о гражданстве России для Донбасса
- Reuters
«В таком случае Киеву нужно не признавать и другие гражданства жителей Украины. Например, гражданство Польши, Румынии, других стран ЕС или Израиля, Соединённых Штатов. Это странная постановка вопроса. Человек, достигнув совершеннолетия и получив полноту гражданских прав, в любом государстве становится вправе определять своё будущее не только в сфере, например, профессиональной деятельности, но и решать, гражданином какой страны он будет, как постоит своё будущее», — сказал депутат.
Новиков обратил внимание, что люди сами сделали свой выбор и «заявления из Киева, Брюсселя или Вашингтона не смогут изменить их точку зрения».
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
14 июня первые жители самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые намерены получить российское гражданство, прибыли в Россию.