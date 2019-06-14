В Госдуме ответили на заявление МИД Украины о гражданстве России для Донбасса

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко о том, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
В Госдуме ответили на заявление МИД Украины о гражданстве России для Донбасса
  • Reuters

«В таком случае Киеву нужно не признавать и другие гражданства жителей Украины. Например, гражданство Польши, Румынии, других стран ЕС или Израиля, Соединённых Штатов. Это странная постановка вопроса. Человек, достигнув совершеннолетия и получив полноту гражданских прав, в любом государстве становится вправе определять своё будущее не только в сфере, например, профессиональной деятельности, но и решать, гражданином какой страны он будет, как постоит своё будущее», — сказал депутат.

Новиков обратил внимание, что люди сами сделали свой выбор и «заявления из Киева, Брюсселя или Вашингтона не смогут изменить их точку зрения».

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

14 июня первые жители самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые намерены получить российское гражданство, прибыли в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить