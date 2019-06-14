В Госдуме оценили заявление Зеленского о необходимости мира в Донбассе

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Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.
В Госдуме оценили заявление Зеленского о необходимости мира в Донбассе
  • РИА Новости

«Движение к мирным переговорам приветствуется всеми странами, и Россией, и Украиной... Хочется надеяться, что с Украиной мы найдём общий язык», — заявил Катенев.

Он отметил, что даже с учётом текущей политики Зеленского не стоит исключать возможности мирного урегулирования конфликта. 

«Политика — дело тонкое. Это как в шахматах: бывают ходы, не очень понятные простому наблюдателю. Главное в этой политике — это результат», — добавил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе. Он добавил, что для установления мира украинские власти осуществляют ряд шагов.

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