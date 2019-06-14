Додон поблагодарил Британию за признание нового правительства Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил правительство Великобритании за признание нового молдавского кабмина во главе с Майей Санду.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как отметил глава Молдавии, свою благодарность британской стороне он выразил во время встречи с британским послом в Кишинёве Люси Джойс.

«Высоко оценил поддержку, оказываемую Соединённым Королевством нашей стране в различных областях. В то же время выразил благодарность госпоже Джойс за то, что британское правительство в числе первых иностранных партнёров признало новую легитимную власть в лице парламентского большинства и правительства Майи Санду», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку Додону на фоне кризиса в стране.

11 июня Додон заявил, что указ о роспуске парламента, подписанный бывшим премьер-министром Павлом Филипом, не соответствует Конституции страны, поэтому он аннулирован.