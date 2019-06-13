Пушков оценил слова Климкина об ответе на возвращение России в ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возможной реакции Киева на возвращение России в ПАСЕ.

«Никаких «ответных мер» в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха», — написал сенатор в своём Twitter.

По его словам, Украина слишком зависима от стран Европы и в качестве ответной меры может использовать только «новые истерики».

Ранее Климкин предупредил, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ Киев будет более прагматично подходить в своей деятельности в Совете Европы.

3 июня комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал разрешить России представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.

В мае глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о достижении договорённости с российским коллегой Сергеем Лавровым о том, что Россия останется в ПАСЕ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с ФАН рассказала о выгоде России от участия в ПАСЕ.