СБУ изучает обстоятельства визита Медведчука и Бойко в Москву

Служба безопасности Украины изучает обстоятельства визита лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию.

«В СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) УК, в ходе которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — сообщается на странице ведомства в Facebook.

Ранее в администрации украинского лидера Владимира Зеленского призвали прокуратуру дать правовую оценку визитам Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.

В конце марта Луценко заявил о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком.

22 марта стало известно о встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с Бойко и Медведчуком в Москве.