На Украине сравнили ситуацию в ПАСЕ с кануном Второй мировой

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Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
На Украине сравнили ситуацию в ПАСЕ с кануном Второй мировой
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг», — написал глава украинской делегации на своей странице в социальной сети в Facebook.

По его словам, Украина приложит все усилия для того, чтобы предотвратить «разрушительный для Совета Европы сценарий».

Арьев заявил, что санкционный режим против России могут снять в угоду Германии и Франции, что служит тревожным сигналом для «демократического мира» и является «потаканием агрессору». 

Он также сообщил, что уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на ситуацию.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предупредил о риске ослабления ПАСЕ из-за возвращения России.

3 июня комитет ПАСЕ принял резолюцию, в которой рекомендовал разрешить России представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.

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