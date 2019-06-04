Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.

Об этом он сказал в ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, сообщается в Twitter администрации президента Украины.

«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — отметил он.

26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам страны.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Зеленский не рассматривает возможность объявления в стране дефолта.

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