Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Об этом он сказал в ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, сообщается в Twitter администрации президента Украины.
«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — отметил он.
“Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією”,- сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючись із Єврокомісаром @vdombrovskis— APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.
26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам страны.
После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Зеленский не рассматривает возможность объявления в стране дефолта.