Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.

Об этом он сказал в ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, сообщается в Twitter администрации президента Украины.

«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — отметил он.

“Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією”,- сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючись із Єврокомісаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.

26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам страны.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Зеленский не рассматривает возможность объявления в стране дефолта.