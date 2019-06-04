В Совфеде оценили внесённый в Раду проект о конфискации имущества у жителей Донбасса

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Анастасия Румянцева
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT регистрацию депутатом Олегом Мусием в Верховной раде Украины законопроекта, предусматривающего конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
В Совфеде оценили внесённый в Раду проект о конфискации имущества у жителей Донбасса
  • Reuters

«Во-первых, сомнительно, что инициатива получит поддержку, а если получит... то, с моей точки зрения, это будет абсолютный правовой нонсенс, потому что имущество приобреталось на законных основаниях и только на законных основаниях может быть изъято, и эти способы, причины изъятия очень чётко должны быть прописаны в законе и никак не связаны с наличием или отсутствием гражданства», — отметил Морозов.

Сенатор добавил, что ситуация, связанная с Донбассом, достаточно болезненна, а действия, подобные описываемым, по мнению Морозова, лишь «отталкивают эти территории».

Ранее стало известно, что украинский депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших гражданство России.

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