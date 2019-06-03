Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что её называли «агентом Кремля»

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Юлия Мендель, 3 июня назначенная на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что её неоднократно называли «агентом Кремля».
Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что её называли «агентом Кремля»
  • ©Iuliia Mendel / Facebook

«К сожалению, так вышло, что я тоже «агент Кремля» по своей бывшей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли «агентом Кремля», — приводит её слова «СТРАНА.ua».

По данным портала, Мендель работала на украинских каналах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер», сотрудничала с американскими изданиями The Wall Street Journal, The New York Times.

Ранее Владимир Зеленский соответствующим указом назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель. 

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