Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что её называли «агентом Кремля»

Юлия Мендель, 3 июня назначенная на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что её неоднократно называли «агентом Кремля».

«К сожалению, так вышло, что я тоже «агент Кремля» по своей бывшей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли «агентом Кремля», — приводит её слова «СТРАНА.ua».

По данным портала, Мендель работала на украинских каналах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер», сотрудничала с американскими изданиями The Wall Street Journal, The New York Times.

Ранее Владимир Зеленский соответствующим указом назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель.