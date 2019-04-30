Зеленский объявил конкурс на должность своего советника

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства.
Зеленский объявил конкурс на должность своего советника
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам Зеленского, кандидат на указанную позицию должен разговаривать на трёх языках, в частности на украинском и английском, иметь опыт работы в сфере журналистики.

«Если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь своё резюме на мою электронную почту», — добавил он.

Ранее ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента.

Владимир Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко получил поддержку 24,45% граждан страны. 

Подробнее о ситуации на Украине — в материале RT.

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