Зеленский объявил конкурс на должность своего советника

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства.

По словам Зеленского, кандидат на указанную позицию должен разговаривать на трёх языках, в частности на украинском и английском, иметь опыт работы в сфере журналистики.

«Если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь своё резюме на мою электронную почту», — добавил он.

Ранее ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента.

Владимир Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко получил поддержку 24,45% граждан страны.

Подробнее о ситуации на Украине — в материале RT.