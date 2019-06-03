Зеленский назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель

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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Зеленский назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель
  • ©president.gov.ua

«Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарём президента Украины», —отмечается в тексте указа.

Ранее СМИ сообщили, что Мендель станет пресс-секретарём Зеленского.

Мендель работала на телеканалах «Эспрессо-ТВ», ICTV и «Интер». Также она сотрудничала с изданием The New York Times и писала для украинского Forbes.

28 мая Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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