Украинский лидер Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарём президента Украины», —отмечается в тексте указа.

Ранее СМИ сообщили, что Мендель станет пресс-секретарём Зеленского.

Мендель работала на телеканалах «Эспрессо-ТВ», ICTV и «Интер». Также она сотрудничала с изданием The New York Times и писала для украинского Forbes.

28 мая Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины.