СМИ: Журналистка Юлия Мендель станет пресс-секретарём Зеленского

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Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.
СМИ: Журналистка Юлия Мендель станет пресс-секретарём Зеленского
  • ©Iuliia Mendel
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

Отмечается, что Мендель в разное время работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Она также была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка на Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Данное сообщение подтверждает и «Украинская правда» со ссылкой на источник в администрации президента.

В мае Зеленский провёл встречу с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество при поиске кандидатов на госдолжности.

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