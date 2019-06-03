СМИ: Журналистка Юлия Мендель станет пресс-секретарём Зеленского

Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

Отмечается, что Мендель в разное время работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Она также была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка на Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Данное сообщение подтверждает и «Украинская правда» со ссылкой на источник в администрации президента.

В мае Зеленский провёл встречу с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество при поиске кандидатов на госдолжности.