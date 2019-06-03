В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

«Кучма — уже знакомое лицо на переговорах по Донбассу. Правда, при Порошенко его голос и мнение не имели значения, но тем не менее экс-президент Украины не оставил откровенного негатива о своей персоне среди стран-участниц. Сегодня Кучма — это, скорее, олицетворение той Украины, которую мы помним до «майдана», которую мы не всегда понимали», — отметил Бальбек.

По его словам, Кучма является одним из немногих представителей украинской политики, «с которым и Донбасс, и Россия могли бы нормально разговаривать».

Ранее Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.