Эксперт оценил слова Климкина о давлении на Россию

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о давлении на Россию.

«Климкин завершает свою работу в качестве министра иностранных дел, собирается становиться публичным политиком, обещает баллотироваться в Раду. Поэтому напоследок он хочет получить некий дополнительный импульс и легитимность с тем, чтобы стартовать на выборах. Так что данное заявление — в основном пиар и ничего больше. Что же касается иностранных партнёров Украины, то эти отношения для многих западных стран являются не более чем средством давления на Россию. Сама Украина тут совершенно не при чём», — считает эксперт.

По его словам, Запад не интересуется внутренней ситуацией на Украине.

«Киеву помогают, если хотят. И не оказывают помощь, если не хотят этого. Даже в том случае, если Климкин будет писать письма каждый день, отношения не изменятся: Украине Запад не поможет, а вот себе за её счёт всегда готов», — сказал Брутер.

Ранее Климкин заявил, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о давлении на Россию для исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить задержанных военнослужащих. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.

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