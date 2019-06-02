МИД Украины направил обращение партнёрам с призывом о давлении на Россию

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о «давлении» на Россию.

«Сегодня отправили обращения всех министра иностранных дел из стран наших друзей и партнёров с просьбой и требованием давить на Россию для исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге», — написал он.

По его словам, украинская сторона должна «сделать всё возможное политически и через национальные морские администрации».

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить задержанных военнослужащих. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «не применима конвенция по морскому праву 1982 года». По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.

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