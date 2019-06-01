Бойко оценил ситуацию с невыплатой зарплаты шахтёрам на Украине

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Один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко прокомментировал ситуацию с невыплатой зарплаты шахтёрам на Украине.
Бойко оценил ситуацию с невыплатой зарплаты шахтёрам на Украине
  • РИА Новости

«Неужели кому-то непонятно, что шахтёрам надо платить зарплату, потому что это тяжёлый и опасный труд... У меня в голове не укладывается, как можно месяцами людям не платить зарплату, заставлять голодными идти в шахту и что-то с них ещё требовать», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, угольная отрасль является одной из основ энергетической безопасности Украины.

«Спрос должен быть в первую очередь с правительства, которое довело до того, что людям не платят зарплату. Эта проблема возникла четыре года назад, раньше о ней вообще никто и не знал: мы всегда платили зарплату, и она была достойная, и люди не уезжали куда-то на заработки», — добавил политик.

По его словам, в настоящий момент горнорабочий зарабатывает 12 тыс. гривен, как и в прошлом, но курс валюты при этом претерпел значительные изменения за последние годы.

«Однако самое главное не это, самое главное, что людям не платят вовремя... И это на государственных шахтах, которых 33 в стране», — заключил он.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил, что государственные шахты Украины ждёт банкротство, если не произойдёт повышение цены на уголь.

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