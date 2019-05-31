Эксперт оценил заявление Парубия о кризисе на Украине из-за Зеленского

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о том, что решения президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.

Парубий отметил, что представители президента говорят о необходимости отмены закона о госязыке, квот и декоммунизации, но, по словам спикера парламента, депутаты не позволят сделать этого.

«Несправедливо обвинять только Зеленского в кризисе, Украина находится в жёстком кризисе как минимум с 2014 года, когда произошёл госпереворот», — сказал эксперт.

По мнению аналитика, Парубий действует на упреждение с тем, чтобы не дать возможности вообще каким-либо образом затрагивать эти вопросы.

Безпалько также отметил, что может иметь место противостояние Зеленского и Верховной рады в случае отмены перечисленных законов.

«Речь идёт не только об идеологии некоторых народных депутатов, но и о противостоянии с теми, кто проиграл Зеленскому. Эти силы, в частности, Пётр Порошенко, не преминут воспользоваться этим поводом... С другой стороны, Зеленский может заручиться очень действенной поддержкой значительного количества жителей Украины, тех, кто находится в юго-восточных регионах», — добавил Безпалько.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал мнение, что действия Зеленского провоцируют кризис, осудив намерения президента Украины отменить закон о госязыке, квоты и декоммунизацию.