Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий

На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.

В сообщении пресс-службы указывается, что это было сделано «в связи с многочисленными запросами».

Соответствующий файл с более чем 70 страницами текста был прикреплён к данному заявлению.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил о намерении представить общественности стенограмму и видео встречи украинского лидера с главами фракций Верховной рады.

22 мая представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент не стал придерживаться договорённостей об изменении закона о выборах, которые были достигнуты на встрече украинского лидера с главами фракций.