Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.

«Мы вчера услышали, как вновь представители президента... говорят о необходимости отменить закон о госязыке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и, к сожалению, для них это становится обычной политикой», — цитирует Интерфакс-Украина спикера Рады.

Он подчеркнул, что парламентарии не позволят отменить эти законы, к принятию которых украинский народ «шёл десятилетиями».

«Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь... Земля под вами будет гореть», — заявил депутат.

Ранее Парубий предупреждал о незаконности указа Зеленского о роспуске Рады и риске конституционного кризиса в стране.