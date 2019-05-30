В Госдуме оценили заявление президента Латвии об отношениях с Россией

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Кирилл Горшенин
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление избранного президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости нормализации отношений с Россией.
В Госдуме оценили заявление президента Латвии об отношениях с Россией
  • Reuters

«После санкционной войны 2014 года, (когда. — RT)… страны Евросоюза потеряли миллиарды евро, приходит новая волна тех людей, которые хотят снова восстановить отношения с Россией... Россия сегодня привлекательна для иностранного бизнеса», — заявил Водолацкий.

Он добавил, что грядущие многочисленные выборы в европейских государствах во многом определят развитие российско-прибалтийского диалога.

«Это (улучшение отношений России и Европы. — RT) будет постепенным, в следующем году пройдут выборы в ряде государств. В течение трёх лет всё вернётся на круги своя», — подчеркнул парламентарий.

Ранее избранный президент Латвии Эгилс Левитс выступил за улучшение отношений с Россией, отметив, что политика Риги в отношении Москвы должна быть частью общей политики ЕС.

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