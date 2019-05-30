Избранный президент Латвии выступил за нормализацию отношений с Россией

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Избранный президент Латвии Эгилс Левитс считает, что для улучшения отношений с Россией необходимо приложить усилия. При этом он подчеркнул, что политика Риги в отношении Москвы должна быть частью общей политики ЕС.
Избранный президент Латвии выступил за нормализацию отношений с Россией
  • Reuters

Об этом политик заявил в эфире LNT.

«Следует стараться, чтобы отношения Латвии с Россией были хорошими, однако они должны быть частью общей политики Евросоюза по отношению к Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Левитс уточнил, что положительный настрой государства в этом отношении «всегда был и будет впредь».

29 мая сейм Латвии избрал президентом страны судью Суда Европейского союза Эгилса Левитса, выдвинутого правящей коалицией. 

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