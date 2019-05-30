Избранный президент Латвии выступил за нормализацию отношений с Россией
- Reuters
Об этом политик заявил в эфире LNT.
«Следует стараться, чтобы отношения Латвии с Россией были хорошими, однако они должны быть частью общей политики Евросоюза по отношению к Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.
При этом Левитс уточнил, что положительный настрой государства в этом отношении «всегда был и будет впредь».
29 мая сейм Латвии избрал президентом страны судью Суда Европейского союза Эгилса Левитса, выдвинутого правящей коалицией.