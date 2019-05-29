Президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс

Сейм Латвии на внеочередном заседании избрал президентом страны судью Суда Европейского союза Эгилса Левитса, выдвинутого правящей коалицией. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Как отмечается, его кандидатуру поддержал 61 депутат при необходимом минимуме в 51 голос. Всего на высший государственный пост претендовали три кандидата: Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс.