Президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс
Сейм Латвии на внеочередном заседании избрал президентом страны судью Суда Европейского союза Эгилса Левитса, выдвинутого правящей коалицией. Об этом сообщается на сайте парламента.
- © State Chancellery of Latvia / wikipedia.org
Как отмечается, его кандидатуру поддержал 61 депутат при необходимом минимуме в 51 голос.
Всего на высший государственный пост претендовали три кандидата: Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс.
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