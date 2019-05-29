Эксперт оценил мнение латышского политика о мнимости «российской угрозы»

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Кирилл Горшенин
Политолог Александр Асафов оценил в беседе с RT высказывание члена Сейма Латвии Мариса Кучинскиса о том, что якобы исходящая от российской прессы угроза «притянута за уши».
Эксперт оценил мнение латышского политика о мнимости «российской угрозы»
  • ©pixabay.com

«Несмотря на общий фон по отношению к России и то, что российские СМИ обвиняют в пропагандистской работе,… иногда прорываются мнения о том, что эта угроза, мягко говоря, переоценена и недостоверна… Отдельные высказывания быть могут, но это исключения, которые подтверждают правило», — сказал Асафов.

Он добавил, что у подобного мнения нет шанса стать популярным в политических кругах Латвии.

«Оно (мнение о мнимости угрозы — RT) может быть поддержано большим количеством жителей,… но на государственную политику это никак не повлияет», — считает эксперт.

Ранее Sputnik Латвия передавало, что на совместном заседании комиссий по иностранным делам, правам человека и общественным делам Кучинскис назвал проблему угрозы, исходящей из российских СМИ, «притянутой за уши».

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